La ley de la calle, de Susan E. Hinton
Quan anàvem a tercer de BUP cap a l’any 1984 ens varen portar als alumnes de l’antic INB de Llíria a veure una pel·lícula en VOS al cinema Aula 7 de València. Va ser una sorpresa, ja que a més de veure la VOS la pel·lícula era en blanc i negre. El director, Francis Ford Coppola del qual només coneixíem El padrí i Apocalypse now la va rodar així amb l’excusa de que un del protagonistes, el que interpretava Mickey Rourke era daltònic. Com ja haureu observar la pel·lícula era Rumble Fish i va significar junt a Rebels (del mateix director i la mateixa autora) el llançament a l’estrellat cinematogràfic d’un grup d’actors joves d’aquella època, com Matt Dilon (l’altre protagonista del film) o el nebot del director Nicholas Cage.
A la biblioteca de l’institut tenim les dues novel·les de l’autora, Susan E. Hinton, en unes versions en castellà editades per Alfaguara. Vaig agafar aquesta per recordar la pel·lícula que vaig veure quan encara tenia 16 anys, però si he de dir la meua opinió, aquest és un dels pocs casos on la versió cinematogràfica supera la novel·la, i això que la mateixa autora és la coautora (junt amb el director) del guió d’aquesta. Més endavant agafaré rebels i en aquest cas no estaré influenciat per la versió que va fer el mateix director, ja que no l’he vista.