La història que en Roc Pons no coneixia, de Jaume Cabré.

En un article a la secció Llegim del diari Ara del dissabte vaig llegir un article sobre la literatura dels viatges a través del temps. Al final de l’article ens deia alguns exemples de la literatura catalana on aquesta viatges són part de la trama. Una d’aquests era aquest història d’aquest noi de la Barcelona dels anys vuitanta que passejant sense rumb per la ciutat entra a refrescar-se a una taverna del port que actua com una màquina del temps que el transporta al segle XVIII, uns dies abans de l’11 de setembre de 1714 amb tot això que vol dir. El noi, com ell reconeix, és un ignorant en història i no sap que està passant en aquells moments a la ciutat i ho anirà descobrint al llarg de la narració.

Potser als anys vuitanta trobar algú que no sabés que és l’11 de setembre o la guerra de successió, però crec que actualment i després del anys que portem lluitant per la independència, això si que crec que seria veritable ciència-ficció, més i tot que els viatges en el temps! amb màquina o sense màquina.

Aquesta és una novel·la curta de Jaume Cabré d’abans dels seus gran èxits com La teranyina o altres del cicle de Freixes.