La guerra dels cornuts, de Joan Daniel Bezsonoff
Feia temps que buscava aquesta novel·la de Joan Daniel Bezsonoff i al final l’he trobada de segona mà. Amb aquesta novel·la va guanyar el premi Just M. Casero que organitza la llibreria 22 de Girona i va ser la primera publicada en una editorial del sud del Pirineus. En ella ens ficciona amb el seu estil i peculiar humor (m’encanta!) uns fets ocorreguts durant la Gran Guerra, la participació de voluntaris catalans a l’exercit francès enquadrats a la legió estrangera i també un parell d’històries d’amor, l’amor del protagonista per la seua dona i l’amor adulter d’un diplomàtic francès a Barcelona amb una noia en teoria enemiga dels aliats.
Al final tots sabem com va acabar la cosa per als catalans i potser aquest fet es por simplificar en aquella dita que diu “Cornuts i pagar el beure” que és el que els va passar als voluntaris que ajudaren a guanyar una guerra que ells, en realitat, la varen perdre. Una mica semblant al que els passaria anys més tard als republicans espanyols que també dins de l’exercit francès varen lluitar contra els nazis, després d’haver lluitat contra Franco.