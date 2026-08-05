La franja i els franquistes.
Publicat el 5 d'agost de 2026 per vicent montesinos
“Mientras los traidores de Barcelona, en complicidad con los empresarios de la revolución, franceses y rusos, intentan provocar un conflicto internacional, al que confian su salvación, las heroicas tropas de Franco, en un avance maravilloso, gesta sublime, alarde insuperable de pericia y denuedo, salvan la temible barrera del Cinca y ponen pie en tierra catalana,………..” (El correo espanyol)
Doncs sembla clar que els franquistes si que tenien clar que eren les comarques de la franja, potser més clar que molts actualment.
Del llibre de Josep Benet, L’intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya, recentment reeditat per l’editorial Base.
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