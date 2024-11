La casa gran, de Maria Mercè Roca.

He passat moltes vegades per Portbou. La primera tenia vint anys i anava en tren cap a Heildelberg, a la vall de Neckar, un afluent del Rin. En aquella època, any 1988, ja em vaig quedar impressionat de la quantitat de policia que corria per allà. Després he passat vàries vegades en sobretot venint des de Cotlliure per carretera que ressegueix la costa vermella i les seues vinyes verdes vora al mar. La darrera, a l’agost del 2019 també pel mateix camí, em vaig adonar que la caserna de la guàrdia civil de la Rambla ja no hi era, estava enderrocada! Quanta gent haurà respirat en aquest poble en no veure tantes forces d’ocupació cada dia i a tothora pel poble!

Tot això m’ha vingut al cap en llegir aquest petit llibre de Maria Mercè Roca, escriptora natural de Portbou de la qual ja havia llegit uns quants llibres, en el que reflecteix la seua infància i joventut en aquesta vila que per culpa del tractat dels Pirineus es va convertir en vila fronterera amb tots els inconvenients, i potser algun avantatge, que això porta damunt. I gràcies a les polítiques espanyoles d’aïllament ferroviària respecte a la resta d’Europa, en una ciutat massa dependent de la immensa estació de tren que allà hi ha per facilitar el canvi de trens al viatgers o de vies.

El llibre està clarament diferenciat en dos parts, una primera part més alegre on l’autora ens narra la seua infància i la seua relació amb el pare i, una segona part on aquesta alegria desapareix a l’adolescència de l’autora, degut a la malaltia del pare i amb un conflicte amb les forces d’ocupació (aquesta paraula és meua, però crec que l’autora estarà d’acord amb el seu ús).

La portada d’aquesta nova edició de seguida m’ha fet pensar en un il·lustre soterrat al cementiri de Portbou, Walter Benjamin. i que sempre que passe pel coll de Belitres quan torne de Perpinyà pare un moment en el memorial de l’exili. Potser els meus avis passaren per allà?