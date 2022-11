Kennedyana, de Vicenç Pagès i Jordà.

L’obra pòstuma de Vicenç Pagès no decebrà gens als seus seguidors, ja que com diu ell al llarg d’aquest assaig a la vida de la família Kennedy i altres agregats la realitat supera la ficció. Troia, la Ilíada, l’Odissea, la família Corleone, el Dallas dels anys huitanta…..ja poden els guionistes cercar trames, finals tancat o obert, o cercar trames secundàries per enganxar al lector o espectador, que els serà molt difícil superar la realitat dels fets ocorreguts al segle passat al voltant d’aquesta família d’immigrants irlandesos que ho va aconseguir quasi tot per tornar-ho a perdre de seguida.