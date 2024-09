Joventut i altres narracions, de Joseph Conrad.

Interessant recull de sis narracions de l’autor de Lord Jim i El cor de les tenebres. En aquest cas són sis narracions amb el mar de fons en algunes o temes com l’emigració, la Gran Guerra o l’anarquisme en altres.

En la primera d’aquestes ja apareix el personatge de Marlow, el protagonista de El cor de les tenebres i altres relats de l’autor on narra un desastrós viatge en vaixell cap a Bangkok, un viatge no tan dramàtic com el del riu Congo en la seua més famosa novel·la. Les narracions són El anarquista, El còmplice secret (un estrany naufrag), El relat (amb la Gran Guerra de fons), El soci ( un intent d’estafa en el mar) i Amy Foster (sobre la immigració a Amèrica i l’acceptació d’estrany en una societat tancada).