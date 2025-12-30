Joan-Lluís Lluís visita la Fira del llibre de l’Ateneu de Bétera.
La fira del llibre que cada any es celebra per les festes de Nadal a l’Ateneu de Bétera s’està consolidant com un dels millors actes culturals de la comarca i esperem que continue així, un lloc on gaudir dels llibre, la literatura i alguna cosa més en la nostra llengua. Ahir, en un acte ajornat pel mal temps, ens va visitar l’escriptor de Perpinyà Joan-Lluís Lluís, amb el qual la fira amplia el seu àmbit a tot el país.
Després d’estar vagant per la zona d’exposició de llibres amb converses amb l’autor i altra gent que havia assistit a l’acte aquest va començar amb la presentació de l’autor per part d’Albert Dasí amb la lectura d’un paràgraf de la novel·la Junil,a la terra dels bàrbars, on es fa un elogi del plaer de llegir llibres.
L’autor de llibres com El navegant, Conversa amb el meu gos sobre França i els francesos, Jo soc aquell que va matar Franco, i molts més ens va presentar la seua darrera novel·la Una cançó de pluja en una entretinguda xerrada que ell mateix va dir que tenia tres capítols. En una primera part ens va descriure el procès per a redactar la seua novel·la més curta, però que més li ha costat escriure ja que donar versemblança a una faula animal no és cosa fàcil i cal documentar-se prou abans de posar-se a escriure. A la segona part el públic assistent va ser el protagonista amb les seus preguntes dirigides a l’autor i aquí si que es va diversificar els temes tractats ja que les qüestions plantejades anaven més enllà de la seua darrera novel·la ampliant el debat a altres novel·les anteriors o a la situació lingüística en el nord i sud del país o el procès independentista. A la tercera part ens va delitar amb una rondalla oral recollida la Vallespir reivindicant la tradició oral de la literatura que en la seua opinió hauria d’estar més valorada, ja que segons ell la tradició escrita és una petita part més moderna del que coneguem com a literatura.
Finalment l’autor ens va invitar a un tast de vins de Ribesaltes i es va dedicar a signar llibres atenent personalment als interessats amb la seus literatura o llibres sobre llengua, la seua gran passió.
La fira continua amb altres actes fins al dia 4 de gener amb la tradicional xerra de Vicent Partal.