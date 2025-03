Jeroni Munyós i la supernova de 1572. Exposició i conferència inaugural a Llíria a càrrec de Vicent J. Martínez.

Al 1572 es va observar una supernova al cel. Un dels que la va observar va ser el científic valencià Jeroni Munyós, poc reconegut a casa nostra però molt apreciat i conegut per altres científics de l’època com Tycho Brahe. Aquest fet i altres varen revolucionar la concepció que es tenia fins aleshores de nostre món, de la immutabilitat del cels aristotèlica que acabarà donant la visió actual que tenim del nostre sistema solar, malgrat les pressions en contra de l’església i dels poders fàctics de l’època. Per això ell va tenir por a divulgar molt aquests descobriment i rebre represalies, com les que va patir Giordano Bruno o Galileu un poc més tard i enlloc d’estrelles parlava de cometes, però incidint en que eren fenòmens supralunars.

De tot açò i algunes coses més ha anat la conferència inaugural de l’exposició itinerant que la Universitat de València a dedicat al personatge de Jeroni Munyós al 500 aniversari del seu naixement i que ara ens arriba a Llíria i que podreu visitar durant uns dies a l’oficina del turisme de carrer Sant Vicent, dalt dels mausoleus romans.