Entre el Túria i el Ridaura

el bloc de vicent

Jaume I, història i mite d’un rei; de Stefano Maria Cingolini

Publicat el 15 de setembre de 2026 per vicent montesinos

Després de llegir l’adaptació que va fer el solsonenc Raül Garrigasait dels primers capítols del Llibre dels fets de Jaume I editat per Barcino i aprofitant que enguany es commemora els 750 aniversari de la mort del rei conqueridor i fundador del nostre país, vaig decidir rellegir la seva biografia escrita fa anys per Stefano Maria Cingolini.

Prenent com a base el Llibre dels fets i explicant, desmentint o complementant la versió de la seua vida que el rei ens volia transmetre al seu escrit l’autor ens apropa a la figura del rei, els seus èxits i els seus fracassos intentant explicar els motius de les seues accions i les raons per les quals alguns fets si que els explica al seu llibre i d’altres se n’oblida ja que no li interessen per a la imatge que vol transmetre de cara al futur amb el seu llibre.

Publicat dins de el meu país, Literatura | Deixa un comentari

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