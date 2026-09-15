Jaume I, història i mite d’un rei; de Stefano Maria Cingolini
Després de llegir l’adaptació que va fer el solsonenc Raül Garrigasait dels primers capítols del Llibre dels fets de Jaume I editat per Barcino i aprofitant que enguany es commemora els 750 aniversari de la mort del rei conqueridor i fundador del nostre país, vaig decidir rellegir la seva biografia escrita fa anys per Stefano Maria Cingolini.
Prenent com a base el Llibre dels fets i explicant, desmentint o complementant la versió de la seua vida que el rei ens volia transmetre al seu escrit l’autor ens apropa a la figura del rei, els seus èxits i els seus fracassos intentant explicar els motius de les seues accions i les raons per les quals alguns fets si que els explica al seu llibre i d’altres se n’oblida ja que no li interessen per a la imatge que vol transmetre de cara al futur amb el seu llibre.