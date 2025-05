Humans a Auschwitz, de Joan Albert Vicens.

L’autor recull i analitza quatre testimonis de la Shoa, tres víctimes cadascuna amb les seues especificitats i un dels assassins que varen cometre els crims. Ja coneixia a Primo Levi per haver llegit la seua trilogia sobre Auschwitz, però els altres no els coneixia tant, sobretot el de la noia que treballa per al Consell Jueu (Judenrat), que possiblement siga el cas amb més grisos i ombres.

