Històries per no anar mai a l’escola, de Miquel López Crespí.

No trobareu en petit llibre cap relació d’excuses per no anar a escola, tant professors com alumnes o altres espècies que depenen de la institució escolar. I més ara que està a punt de començar el curs escolars. Però el que si trobareu serà un selecció de relats curts vinculats de manera directa al món de l’escola, en aquest cas l’escola de les Illes als anys 80 o anteriors amb molta imaginació i un cert rerefons polític i el que crec més i important, tracta al lector juvenil com un lector madur i no com un estúpid adolescent, cosa molt normal a la literatura juvenil de finals de segle XX i inicis de l’actual.