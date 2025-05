Història d’un home, de Fred Uhlman. El Tractat de Versalles.

“Llavors, com ara, no tenia cap dubte que la generació dels joves, com els soldats que tornaven del front a casa, desitjaven amb sinceritat i passió la pau i la reconciliació. La frase que se sentia amb més constància era: wir müssen Brücken bauen (hem de construir ponts). La terrible llàstima és que no es va allargar cap mà des de l’altra banda i que, en els mesos i anys següents, el bloqueig i l’ocupació del Ruhr van anar extingint a poc a poc les nostres esperances. Encara crec que, si després de la guerra, els aliats haguessin ofert una mica d’ajuda, i simplement un indici d’encoratjament a la jove República, no hauria existit Hitler ni probablement la segona guerra mundial. Però no es va fer res….o quan es va fer ja era massa tard.”