Història d’un home, de Fred Uhlman. Bayern i Hitler.

“Sempre m’ha semblat que els habitants de les regions més muntanyoses de Baviera són molt poc intel·ligents, i em penso que no costa de veure per què aquesta part d’Alemanya va ser el bressol del nazisme. En cap altre lloc no hauria pogut aconseguir Hitler el seu èxit inicial, perquè en cap altre lloc no podia haver trobat aquelles proporcions d’indolència, aquell provincianisme curt de mires i aquell odi a tot allò foraster.”