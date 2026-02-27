Entre el Túria i el Ridaura

Haceldama, de Blai Bonet

Publicat el 27 de febrer de 2026 per vicent montesinos

Aquesta estranya paraula que porta per títol aquesta novel·la de Blai Bonet vol dir “Camp de sang” i és el nom del camp que els fariseus compraren amb les famoses 30 monedes de la traïció de Judes als Evangelis. Potser vinga a fer referència als camps del front d’Aragó on es va derramar tanta sang durant la Guerra Civil i on es desenvolupen part dels capítols d’aquesta novel·la no tan coneguda de l’autor de El mar, on ens narra la transformació d’un jove normal i la seua caiguda fins a la bogeria final que el du a cometre un atemptat sense cap motivació aparent contra un dels molts trens que passen pel seu poble del Maresme.

L’autor aconsegueix fer creïble aquesta caiguda i relata molt bé els horrors de la guerra, però potser el context històric de quan va ser escrita es nota massa, en ple franquisme I és ací on trobe que falla la novel·la., potser massa concessions a les autoritats per poder passar la censura de l’època?

