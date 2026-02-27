Haceldama, de Blai Bonet
Aquesta estranya paraula que porta per títol aquesta novel·la de Blai Bonet vol dir “Camp de sang” i és el nom del camp que els fariseus compraren amb les famoses 30 monedes de la traïció de Judes als Evangelis. Potser vinga a fer referència als camps del front d’Aragó on es va derramar tanta sang durant la Guerra Civil i on es desenvolupen part dels capítols d’aquesta novel·la no tan coneguda de l’autor de El mar, on ens narra la transformació d’un jove normal i la seua caiguda fins a la bogeria final que el du a cometre un atemptat sense cap motivació aparent contra un dels molts trens que passen pel seu poble del Maresme.
L’autor aconsegueix fer creïble aquesta caiguda i relata molt bé els horrors de la guerra, però potser el context històric de quan va ser escrita es nota massa, en ple franquisme I és ací on trobe que falla la novel·la., potser massa concessions a les autoritats per poder passar la censura de l’època?