Guia fonamentada i popular del Monestir de Poblet, de Josep Pla.
Al darrer nostre viatge per les terres de la Conca de Barberà i comarques el voltant em vaig trobar al Monestir de Poblet una guia d’aquest escrita per l’escriptor empordanès en 1980 per encàrrec de l’abat d’aleshores, Maur Esteve. Quan vaig estar l’altra vegada allà la botiga del museu era molt més petita i no el vaig veure i a més, en aquella època, cap al 1995, els meus coneixements sobre Josep Pla eren molt pocs. Evidentment la vaig comprar i com sempre, ha valgut la pena retrobar poques setmanes després el que has vist pels teus propis ulls, ara amb la prosa planiana. Tot això malgrat les diferències que hi ha causades pel pas del temps i les reformes i les diferents opinions ideològiques que tinc amb l’autor.
Al terrat, a l’antic galliner encara conserve aquest pòster de l’altre monestir, Santes Creus, que si que vaig adquirir en aquella època i vaig emmarcar a Sant Feliu de Guíxols cap al 1998.