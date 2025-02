Galileo Galilei, de Berthold Brecht

Fa molts anys vaig veure la pel·lícula de Liliana Cavani sobre la vida de l’astrònom toscà que es va haver de retractar de les seus teories científiques per poder salvar la vida. Pensava que aquesta obra de Brecht era la inspiració de la pel·lícula per no ho és. De tota manera plantegen el mateix problema: que és millor, retractar-se per salvar la vida i continuar treballant i divulgar els coneixement malgrat que siga de forma clandestina o no fer-ho, morir com a màrtir i que aquests coneixements útils queden amagats per sempre o fins que algun altre els redescobrisca?

Diuen que Brecht va escriure aquesta obra durant els processos Estalinistes a Moscou comparant la bogeria del tribunals soviètics amb la inquisició romana de l’època. En un es varen jutjar i assassinar antics líders soviètics, considerats herois però que feien nosa a Stalin amb acusacions sovint absurdes. A l’altra la veritat científica és amagada amb absurditats teològiques.