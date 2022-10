Fills de Clumba, d’Alexandre Alemany Moyà

Abans de les guerres púniques i quan Roma encara no tenia el poder que adquiria més tard, l’hegemonia al Mediterrani Occidental se la disputaven entre els grecs i els cartaginesos. Durant tres guerres, les guerres grec-púniques, aquests varen intentar controlar el comerç en aquesta zona del mar, i en especial l’illa de Sicília. Amb aquest font històric l’escriptor mallorquí ens narra la vida d’uns al·lots clumbins (Clumba és el nom de Mallorca en fenici) i altres personatges més, que aniran a fer la guerra amb els foners mercenaris reclutats per l’exercit cartaginès per intentar conquerir totalment l’illa de Sicília. L’autor barreja personatges històrics amb personatges ficticis, els veritables protagonistes de la trama, per construir una narració d’amor i venjança enmig de la tercera guerra grec-púnica i donant-li versemblança històrica.

La novel·la no és fàcil de trobar, ja que no està editada per cap editorial comuna, sinó per Amazon.