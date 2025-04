Feixisme i populisme, Mussolini avui; d’Antoni Scurati.

Un altre gran encert de l’editorial Afers de Catarroja és la publicació d’aquest petit llibre on poder entendre els moviment populistes d’avui en dia amb els feixismes del segle passat. Potser no és poden qualificar de feixistes, però s’hi assemblen molt i perseguixen els mateixos fins: la destrucció de la democràcia. Potser no utilitzen la violència física com abans, però en la resta son iguals i iguals de perillosos o potser més.

De lectura imprescindible.