Fang, de Manel Gimeno
Publicat el 19 d'agost de 2026 per vicent montesinos
No, no és un còmic sobre la DANA i les seues conseqüències, és un còmic sobre l’incompetent president i govern que estem patint els valencians i els desastres que han provocat, les crisis que no han sabut gestionar, la seua supeditació a l’extrema dreta i les desgraciades conseqüències que això ha tingut per la País Valencià el darrers tres anys.
Un altre encert de l’editorial Afers, editorial afectada per la DANA i per les polítiques “culturals” d’aquest govern. Esperem que els votants tinguen memòria per a les eleccions del proper any, però tenint en compte els precedents amb Zaplana, Camps i altres, les expectatives no són gaire bones. O potser els valencians han aprés de les errades del passat?
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