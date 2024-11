Quarta llei fonamental de l’estupidesa:

Les persones no estúpides subestimen sempre el poder nociu de les persones estúpides. Els no estúpides, en especial obliden constantment que en qualsevol moment i lloc, i en qualsevol circumstància, tractar i/o associar-se amb individus estúpids es manifesta infal·liblement com un costosíssim error.

Quinta llei fonamental de l’estupidesa:

La persona estúpida és el tipus de persona més perillosa que existeix

Corol·lari: L’estúpid és més perillós que el malvat.

Conclusió: evitar la conjunció d’estupidesa i poder.