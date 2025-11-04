Espàrtac, de Howard Fast.
La pel·lícula Espàrtac de Stanley Kubrick és una gran i recomanable producció cinematogràfica. En la meua opinió les escenes intimistes i les de l’escola de gladiadors són molt millor que les escenes de grans batalles que hi ha el film. Doncs sembla que això és el que passa a la novel·la en que està basada aquest pel·lícula. En ella no trobàreu descripcions de grans batalles, però si trobàreu tota la resta. A més a diferència de la pel·lícula el relat no és lineal i la història es reconstrueix en les 8 parts en que està dividida a travès de les visions de diferents personatges que han sobreviscut a la derrota final dels esclaus.
Una gran novel·la que sembla que no va agradar molt al Comitè d’Activitats antiamericanes del senador MacCarthy i això va comportar problemes a la producció de la pel·lícula, que a més de l’autor del llibre tenia com a guionista un altre autor marcat, Dalton Trumbo.