Espàrtac, de Howard Fast. Fusió cinematogràfica.
Publicat el 2 de novembre de 2025 per vicent montesinos
“En David no va oblidar mai la primera vegada que havia sentit a Espàrtac recitant els versos de l’Odissea. Tenien una música nova i captivadora, la història d’un home valent que havia suportat moltes desgràcies sense ser mai derrotat……………………………………………..Mentalment associava l’Espàrtac amb Odisseu, el pacient i savi Odisseu, i per sempre més els dons homes es va fondre en un de sol pel que feia a ell.”
Un avançat a la seua època aquest David, ja sabia que els dos personatges els interpretaria el mateix actor uns dos mil anys després: el gran Kirk Douglas.
Ha ha ha…..
