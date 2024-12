Església valenciana?

Quan varen nomenar bisbe de València a Enric Benavent, natural de Quatretonda i parlant de la nostra llengua, als catòlics valencians se’ls va obrir un bri d’esperança respecte al tema de la llengua, però els fets dels darrers dies ho llencen tot per terra. Ara que l’església tenia una oportunitat de mostra les ganes de canviar, de seguida s’ha posat de costat del poderós (reis, presidents i altres) i ha tornat a menystenir als pobres (afectats per la DANA) i la llengua de país. Com a ateu, ja fa temps que no espere res d’aquesta gent, però crec que els catòlics que esperaven un canvi, potser estaran defraudats.