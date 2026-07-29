Escòcia, d’Oriol Gracià.
Feia temps que no llegia cap llibre de viatges i fa uns dies vaig trobar aquest a la llibreria City Book de Llíria. L’escriptor de Campredó ens narra les seues vivències pel país del whisky, els castells i la boira. Al llarg dels capítols dividits de manera geogràfica va apareixent els referents sobre el país que té molta gent: Valmoral, les terres altes i les seus tradicions, el cinema amb William Wallace, Mendelsohn i la gruta de Fingal (ací jo trobe a faltar Verne), l’escriptor R.L, Stevenson i la seua família, ……..la llista és llarga. A més de mostrar-nos la geografia i les tradicions també ens fa un incís de la situació política del moment amb l’assoliment del poder del SNP i el referèndum perdut per la independència i el Brexit. Un gran viatge que tinc pendent, ja que només vaig poder estar un cap de setmana a la capital, Edimburg.
Als capítols finals parla del poetar nacional escocès, Robert Burns, i el compara amb el que representa per a Catalunya Jacint Verdaguer però explica que el que ha suposat Burns per a Escòcia no ho ha pogut ser Verdaguer per a Catalunya amb tradicions com les Burns Nicht. Com ací acaba el capítol i encara em quedaven un parell em vaig quedar un poc parat i ja estava pensant que l’autor s’havia oblidat de l’altre poeta nacional nostre, Vicent Andrés Estellés. Però no, em vaig alegrar molt quan tanca el llibre comparant les Burns Nicht amb les Nits Estellés que celebrem al llarg del Països Catalans a partit del mes de setembre, clares hereves del al tradició escocesa: si Burns tenia el Haggis, Estellés tenia el pimentó!
(Verdaguer sostenint un poema d’Estellés al Mont)