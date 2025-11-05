Escacs d’amor, de Bernat Fenollar, Francesc de Castellví i Narcís Vinyoles.
Publicat el 5 de novembre de 2025 per vicent montesinos
Bernat Fenollar va néixer a Penàguila en 1438 i supose que per aquesta relació amb el poble de l’Alcoià l’ajuntament d’aquesta junt amb l’editorial Aila ha editat aquest petit joia que és aquest llibre que em vaig trobar a la papereria Miquel de Llíria. Una disputa poètica del segle XV en la qual al mateix temps ens està descrivint una partida d’escacs, essent en aquesta obra on es descriuen per primera vegada les regles modernes del joc dels escacs.
Filtració: guanyen blanques (abans roges).
