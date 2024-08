Erewhon, de Samuel Butler.

Seguint amb la temàtica de Jonathan Swift al Viatge de Gulliver, Samuel Butler ens porta a un viatge a terres desconegudes per mostrar-nos una societat totalment diferent de la britànica d’aquella època. Capgirant totes les normes socials d’aquesta ens ensenya una societat amb valors diferents per així de pas criticar els defectes de la societat victoriana del segle XIX. Ara no es pot treure del damunt aquesta dèria de la evangelització que pateixen massa els cristians.

Cal destacar la part on parla sobre la destrucció de les màquines en aquest societat per una por exagerada a que aquestes dominen el món, una cosa que sembla passar ara amb la IA: una màquina no funciona sense un home, com un ordinador no funciona sense llum. S’apaga i prou, com HAL 900.

De tota manera crec que he trobat algunes errades, com s’explica que si era una societat aïllada conegueren algunes coses de la cultura europea?