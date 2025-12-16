Entendre les mapes, de Vicent Partal.
Publicat el 16 de desembre de 2025 per vicent montesinos
La col·lecció de llibres editats per Vilaweb aquest anys 2025 acaba amb aquest llibre del seu director, Vicent Partal, que podria ser un complement d’un dels seus llibres recents, el “Fronteres” editat per Comanegra. En aquest llibre ens explica com entendre els mapes i a ser crítics amb ells, ja que cap mapa és neutral, tots tenen un autor que li vol donar una finalitat. Parla de les diferents classes de mapes al llarg de la història i de les tecnologies modernes amb els seua avantatges i inconvenients.
Un bon llibre que es pot completar amb alguns dels vídeos que l’autor ha anat penjant al diari digitat que dirigeix a la pissarreta de Partal.
