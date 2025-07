En terra de ningú, d’Antonio Sánchez Verdú.

Una noia algeriana d’ascendència valenciana retorna per motius d’estudis al seu poble d’origen al sud del país, un poble prop de la ciutat d’Alacant d’on va partir el seu besavi a l’inici de la Guerra Civil. Allà l’acull la part de de la família que es va quedar al poble, però aquesta acolliment inicial sembla tenir uns motius foscos per part d’alguns membres de la família i la xiqueta ho anirà descobrint al llarg de la narració, on es van intercalant episodis actuals amb la història familiar que es remunta la Guerra de Cuba, passant per la I Guerra Mundial.

El llibre el vaig comprar la parada que tenia el Manel Arcos, editor d’Edicions del Sud a la passada firal del llibre de Riba-roja de Túria. Estic un poc en desacord amb el tractament final dels contendents del conflicte de la Guerra Civil espanyola, em sembla que l’autor vol ser massa neutral i en aquest cas crec que no es pot ser.