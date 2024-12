En primera persona, de Vicenç Pagés Jordà

Ja fa més de dos anys que ens va deixar el gran escriptor figuerenc però mai deixarà de sorprendre’ns amb els seus escrits. S’acaba de publicar un recull de relats curts que va deixar inacabat i que no decebrà gens als lectors que l’hem seguit durant molts anys.

Ja sé que Vicenç té dos premis Mitrofan de literatura (el més prestigiós de tots els que es concedeixen als Països Catalans), però potser el jurat i el seu president, En Joan Daniel Bezsonoff, s’hauria de plantejar un premi pòstum per l’autor de Els jugadors de Whist i altres gran relats. Per cert, en un dels relats Joan Daniel surt com a personatge a més d’altres escriptors actuals.