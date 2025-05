En defensa de València, de Ricard Chulià Peris.

L’editorial Rebel s’estrena amb dos llibres molt recomanables. El primer és el llibres-CD de Pau Alabajos Versos a la vietnamita i el segon aquesta reivindicació del nom de la capital escrit per Ricard Chulià, que darrerament està molt prolífica.

En aquest petit llibre, més que una defensa de l’ús d’un accent o altre, el que es defensa és l’ús de la nostra llengua. Això del accent és una cortina de fum per tapar les veritables intencions. Mentre perdem el temps en aquest tema, el castellà avança i el valencià recular. Per això l’autor fa una crítica del galdós paper que té en aquest tema el membre de l’AVL Abelard Saragossà, que em recorda el paper de Xavier Casp i altres fa molts anys que per qüestions personals són capaços de qualsevol cosa, en aquest casa aliar-se amb els enemics de la llengua, els que la volen fer desaparèixer.

A més cada vegada quede més clar, que aquests feixistes que ens governen ara faran bons a Zaplana, Camps, Barberà i altres. No crec que aquests s’hagueren a atrevit a tant com estan fent ara Mazón, Rovira o Català (aquesta que tenia el defecte de parlar valencià i que sembla l’ha curat darrerament).

Molt recomanable.

