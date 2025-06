Emporta’t el meu dolor, de Katerina Gordéieva

En poques setmanes he llegit dos llibres sobre la Rússia actual de dues periodistes que han hagut d’abandonar el país ja que no són ben vistes per l’amo del Kremlin. Aquest segon llibre és de la periodista russa Katerina Gordéieva, natural de Rostov del Don en el que ens narra les vivències personals de molts afectat (russos o ucraïnesos, tant se val) per l’actual guerra d’Ucraïna i la preguerra prèvia la Donbàs. Molt de dolor sense cap sentit corre per les pàgines d’aquest llibre i les víctimes no saben trobar la raó d’aquest patiment.

