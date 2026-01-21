Els ulls de sorra, de Joan-Lluís Lluís.
A la passada fira del llibre de Nadal de l’Ateneu de Bétera vaig anar a escoltar a l’escriptor de Perpinyà Joan-Lluís Lluís i com els seus llibres més recents ja els tenia vaig comprar una reedició de la seua primera novel·la Els ulls de sorra. L’autor ens conta un episodi, no sé si fictici, real o basat en fets reals (possiblement siga aquesta l’opció) a la guerra d’Algèria, on un grup de soldats algerians són interceptat per una patrulla francesa comandada per un brutal tinent francès i les conseqüències que això tindrà. Els fets estan contats en una llarga entrevista que un periodista fa a l’únic supervivent àrab dels fets i que vol utilitzar el seu testimoni per atacar a l’antic tinent que ara es diputat i es vol presentar per alcalde en una ciutat francesa. Ho podrà fer? Ací està la pregunta final d’aquest petit llibre.