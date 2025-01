Els treballs perduts, de Joan Francesc Mira.

L’editorial Bromera ha reeditat una de les velles novel·les de Joan Francesc Mira. Diuen que aquesta és la primera d’una trilogia dedicada a la ciutat de València, composta per aquest relat i dos més, Purgatori i El professor d’història. Jo havia llegit les dues darreres i no me n’havia adonat molt d’aquest fet, malgrat la constant presència de la ciutat com a teló de fons de la narració, li donava més importància als protagonistes, el metge i el mestre en cada cas. En aquesta primera crec que la presència de la ciutat és més notable i en part per que el protagonista té un objectiu: salvar el patrimoni de la ciutat que a finals de vuitanta estava amenaçat per l’urbanisme salvatge. Ja s’havia perdut molt de patrimoni durant el franquisme i el protagonista vol posar el seu granet de sorra salvant un palau familiar que vol heretar.

En aquest intent de salvaguardar aquest patrimoni l’ex-bibliotecari Jesús Oliver ens fa un recorregut per la ciutat a les acaballes del segle XX, sobretot per ciutat vella que és on té el seu anhelat palau on vol posar una gran biblioteca. Però ha de lluitar contra qui el consideren un boig i que volen aprofitar la voràgine constructora per fer-se amb un bon grapat de duros (encara no hi havien euros), i en aquest recorregut aniran apareixent alguns dels estrafolaris personatges secundaris que poblen la ciutat.