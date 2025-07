Els morts de Mazón, d’Esperança Camps.

Avui he visitat un del pobles menys afectats per la DANA de l’octubre passat, Calles a La Serrania. La part del riu que ve de Xelva i Toixa dona pena veure-la si la coneixies d’abans. Hem vist un parell de cotxe desfets, ponts apuntalats o desfets i una senyal que diu fins on va arribar l’aigua (fotografia d’Imma Molina) al costat de la piscina municipal.

I avui en aquest poble i a casa he acabat de llegir el darrer llibre d’Esperança Camps, editat per Vilaweb, on es parla d’aquests fets en un llibre molt recomanable. La periodista ens planteja el llibre en dues parts, una primera on dona veu a les víctimes en format d’entrevistes personals a algunes d’aquestes on relaten que els va passar i la els seus sentiments posteriors a d’aquests. A la segona part, ja fa un relat dels fets d’aquell fatídic dia i del dies posteriors a la desgràcia.

Crec que l’únic que podria afegir al relat és el crit de “Mazón dimissió!”, però sembla que ja hem arribat tarda, ja que avui es complia el termini per a que aquest individu es poguera “jubilar” amb un grapat de doblers de tots els valencians que no es mereix

.

Per cert, en bable hi ha una paraula que és “maizón” que vol dir dòcil, poc espavilat, beneit, i pels fets aquest senyor sembla tot el contrari, ja té la pagueta assegurada.