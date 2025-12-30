Els EUA segons Isaac Asimov.
He pogut aconseguir i llegir els quatre volums que va escriure Isaac Asimov sobre la història del seu país d’adopció. Va des de l’arribada dels primers habitants al continent (hi ha vida abans que Colom!) fins al final de la I Guerra Mundial. Sembla ser pel que diu al final del quart volum que l’autor volia fer un volum més amb l’historia posterior, però sembla ser que l’atac cardíac que va patir al 1977, data de l’edició del darrer volum d’aquesta història ho va impedir.
Potser actualment hi ha mes dades que poden qüestionar la seua visió de la història dels EUA, però no es pot negar que és una molt bona obra divulgativa per acostar al gent a la història d’aquest país, a les seues grans fites i a les seues errades. Potser a vegades es fa un poc pesat amb les dades sobre les eleccions presidencials que s’han fet al llarg de país, però la resta es pot llegir bé i sense caure en cap romanticisme Hollywoodià, cosa que ell denuncia al capítol corresponent.
Vaig arribar a aquests llibres pensant-me que només havia escrit un llibre sobre la Guerra Civil, tema que sempre m’havia interessat des de menut (influència hollywoodiana! ha ha ) i vaig descobrir que és molt més.