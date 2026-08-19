Els catalans als camps nazis, de Montserrat Roig.
Publicat el 19 d'agost de 2026 per vicent montesinos
Aquest és un clàssic que s’hauria de reeditar i recomanar durant molts anys sobretot ara que l’extrema dreta està tornant al poder en molts llocs. Des de que es va editar en 1977 les investigacions sobre el tema dels camps de concentració i/o extermini nazis ha avançat molt i potser aquest llibre s’haurà quedat una mica obsolet, però deu ni do la feinada que es va fer aquells anys i amb tot en contra (finals de la dictadura feixista de Franco i primers anys d’això que diuen “transició democràtica”), però el testimoni de els víctimes no ho farà mai i només per això val la pena llegir aquest llibre.
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