Els catalans als camps nazis, de Montserrat Roig: cinisme feixista.
Al pròleg ja es veu de quin peu calçaven els feixistes espanyols i altres aliats.En una entrevista a Ramon Serrano Suñer:
“Jo vaig continuar amb la mateixa idea. Qui va ser el responsable del fet que aquests milers de republicans espanyols anessin al camp de Mauthausen? Per què un civils, vells i criatures, són traslladats a Mauthausen per ésser exterminats? Quan Serrano Suñer m’anava a respondre el polític monàrquic Antonio de Senillosa, que seia a l’altre costat, em va interrompre i va dir “que tot plegat no era més que una anècdota”. L’anècdota és que prop de sis mil republicans espanyol, empresonats a partir del 6 d’agost de 1940, moriren al camp de Mauthausen o els seus Kommandos annexos.”
Nova edició del 2017 totalment necessària en aquests temps que corrents amb VOX , PP i afins fent de les seues.