El vampir, de John W. Polidori.

Potser aquest és un relat curt i no com la novel·la de Bram Stoker. Potser la seua qualitat no siga com la de la novel·la posterior, però sense aquest petit relat i la transformació del vampir dolent en un ésser atraient, cavallerós i educat la segona novel·la i tota la literatura i cinematografia posterior sobre el tema no haguera estat possible. Ara el que crec que sembla clar és que Polidori s’inspira en el mateix Lord Byron i el tracte que aquest li dispensa per crear la figura d’aquest atraient vampir. Pel que recorde de la pel·lícula Remando al viento i el que he llegit sobre el tema el Sr. Byron era prou prepotent en la seua relació amb el seu metge personal durant aquella època i sembla que aquesta relació va ser clau per a la creació de dos personatges d’aquest petit relat, Lord Ruthven i el jove Aubrey.