El sistema periòdic, de Primo Levi

A partir d’alguns elements de la taula periòdica dels elements i inspirant-se en les sueus propietats l’autor piamontès ens proposa una serie de contes on ens fa un petit recorregut per la seua vida, la seua professió de químic i la seua experiència al camp de concentració d’Auschwitz, intercalant algun relat de ficció però sempre a partir d’un element químic de la taula. Després de llegir altres dos llibres seus sobre la seua estància al camp d’extermini, aquest relats donen una altra imatge de l’autor, més vital i optimista, malgrat que sembla que al final es va suïcidar, però açò que és un fet que encara no s’ha demostrat.