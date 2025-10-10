El riu ve crescut, de Maria Beneyto.
Al nom del cinema tothom sap que és el neorealisme italià sorgit en acabar la II Guerra Mundial que retratava com era el país transalpí en aquella època. Potser, i no soc el primer que ho diu, caldria aplicar aquest adjectiu a aquest llibre de l’escriptora valenciana Maria Beneyto on es descriu com era aquesta València en blanc i negre, deixada de la ma de Déu per les autoritats feixistes de la dictadura i arrasada per dues riuades del riu Túria entre 1949 i 1957 ( la més coneguda i per desgracia d’actualitat gràcies a la inutilitat de les autoritats actuals). L’autora ens fa una narració coral donant el protagonisme a diferents famílies que sobreviuen de diferents maneres i que les dues riuades els marcarà la vida. La riuada intervé, però no és el tema de la novel·la, sinó la denuncia de la situació de molta gent en aquesta València derrotada en la Guerra Civil a la que les autoritats vencedora poc cas feien, sinó era en benefici propi.
El que no m’ha agradat és la traducció al valencià és l’ús abusiu del valencià col·loquial, massa vegades amb incorreccions o castellanismes (fins i tot noms en castellà) amb l’excusa del realisme i ser més proper al llenguatge que podrien parlar els personatges d’aleshores. A mi aquest excusa em valdria si la nostra llengua estiguera totalment normalitzada a la societat com ho està el castellà que si que es pot permetre aquests luxes (recordeu els còmics de Makinavaja!), però en la situació actual de la nostra llengua crec que és un perill innecessari que pot donar peu a les teories secessionistes de fa anys, que semblaven oblidades i que ara des del govern de la Generalitat intenten recupera alguns ignorants (i altres no tan ignorants però amb males intencions).