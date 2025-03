El retorn de l’hongarès, d’Anna Moner.

A principi d’aquest mes varem anar a Casinos a una conferència de l’escriptora Anna Moner sobre la figura de Mary Shelley i la seua obra més coneguda, el Frankenstein. Ja havia llegit dues novel·les de l’autora de Vila-real, La mirada de vidre i Les mans de la deixebla. Després de la conferència vaig pensar a llegir la novel·la que per ordre cronològic va entre aquestes dues, El retorn de l’hongarès.

Una trama policíaca sobre un assassí en sèrie a finals del segla XIX a París que s’acaba resolent més de cent anys després per una metgessa forense (una protagonista científica com a la seua primera novel·la) serveixen com a fons d’una narració on l’autora sembla més interessada en mostrar-mos com són els protagonistes i la ciutat de París i embellir la narració amb molta ciència, molta música i un poc d’erotisme, que fan que uns assassinats que possiblement en mans d’altre no ens digueren res, ens enganxen a la lectura per veure com acabarà aquesta espècie de Dorian Gray que retorna del passat per a que la protagonista desemmascare el seu veritable rostre.