El poder y la gloria, de Graham Greene.

Caig trobar aquest llibre a la biblioteca municipal de Llíria però em vaig quedar de pedra quan vaig veure el comentari de la contraportada: “En el marco de la revolució mexicana, un sacerdote alcohólico, crítico con la religión que profesa y defiende, huye buscando un lugar donde refugiarse.” Mare de Déu! quanta ignorància! confondre la Revolució Mexicana (1910-1917) amb la Guerra Cristera(1926-1929) on part de l’església catòlica s’alça en armes contra el govern mexicà a causa de la Llei Calles (Plutarco Elias Calles, president aleshores del govern) provocant fets com els que es descriuen en aquesta novel·la de l’escriptor catòlic Graham Greene, que després seria portada al cinema per John Ford amb el títol de El fugitiu.