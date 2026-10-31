El mosaic i les figures, d’Alexandre Navarro
Publicat el 31 d'octubre de 2026 per vicent montesinos
Aquest petit recull de poemes de l’autor de Naquera amb el que vaig tenir el gust de treballar amb ell fa uns anys i que em trobe a vegades en actes culturals d’aquesta comarca que ens estan destrossant, són d’aquesta que et reconcilien amb el mon de la poesia.
No és fàcil de trobar, però avui he vist un quants exemplars a la llibreria Fan Set de València a l’Octubre.
Àmfora:
Bec vi de l’àmfora,
àmfora del teu cos:
seré un ebri infinit.
Recordant a Omar Khayyam?
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