El monestir proscrit, de Maria Carme Roca.

A la biblioteca de l’IES estava aquest novel·la que han llegit enguany els alumnes de BTX i aquest estiu l’ha agafada per llegir-la, i la decisió ha estat bona. Una molt bona història de ficció històrica aprofitant-se de fets reals ocorreguts al monestir de Sant Joan de les Abadesses, quan encara no era conegut amb aquest nom, i encara estava habitat per monges.

A partir d’una història d’amor ens narra com els comtes i abats es barallen entre ells per obtenir més poder a costa de qualsevol cosa, inclosos els familiars. La pèrdua de poder dels comtes de Barcelona davant la noblesa feudal, que no serà recuperada fins uns segles més tard i com van abandonant els tradicions més antigues dels gots i els francs per passar a un món feudal, on la dona perd el poc poder que tenia personificats el els personatges femenins, com Ingilberga i Ermessenda de Carcassona.