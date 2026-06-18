El mirall del mar, de Joseph Conrad.
Publicat el 18 de juny de 2026 per vicent montesinos
En aquest llibre l’autor polonès en llengua anglesa s’allunya de la ficció per explicar-mos la seua experiència com a mariner i oficial durant setze anys a la marina mercant britànica. El llibre està dividit en diferents seccions cada un dedicat a un aspecte de la vida a bord d’un vaixell: iniciació, vents, naufragis, ……, però per damunt de tots es nota el canvi de tipus de navegació que es va produint a la seua època, de la navegació a vela a la de motor i el que això suposa per a la feina de la gent de mar.
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