Entre el Túria i el Ridaura

el bloc de vicent

El mirall del mar, de Joseph Conrad.

Publicat el 18 de juny de 2026 per vicent montesinos

En aquest llibre l’autor polonès en llengua anglesa s’allunya de la ficció per explicar-mos la seua experiència com a mariner i oficial durant setze anys a la marina mercant britànica. El llibre està dividit en diferents seccions cada un dedicat a un aspecte de la vida a bord d’un vaixell: iniciació, vents, naufragis, ……, però per damunt de tots es nota el canvi de tipus de navegació que es va produint a la seua època, de la navegació a vela a la de motor i el que això suposa per a la feina de la gent de mar.

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