El meu país estimat. Cròniques d’un país perdut; de Ielena Kostiutxenko

“Dormo dues hores més, m’obligo a dormir. Em vesteixo, me’n vaig a la redacció. Em diuen: està preparada? I tant, preparada.

En realitat, és impossible estar preparada per ser nosaltres els feixistes. No m’havia preparat de cap manera per a això.”

Potser aquestes darreres frases són un resum de les quasi cinc-centes que té aquest llibre on la periodista del desaparegut diari Nóvaia Gazeta ens fa un recorregut per la situació actual del seu país, la Rússia que Vladímir Putin i els seus acòlits estan destruint. O potser el mal no és Putin i és alguna cosa més profunda de la societat russa que nosaltres no entenem?

Per més informació: