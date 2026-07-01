El justícia, de Joan Torró.
Publicat el 1 de juliol de 2026 per vicent montesinos
Un altre llibre de Joan Torró que tenim a la biblioteca de l’institut és El justícia, i si en Secrets, l’autor ja utilitza el recurs del viatge en el temps per explicar-nos històries d’altres temps en aquesta també i de manera més clara ja que un jove filòleg viatja a l’Ontinyent del segle XVI per a ensenyar-mos com era el País Valencià en aquella època de decadència de la llengua i de colonització castellana cada més forta i la poca oposició al poder central que podien fer les classes populars. Més que una història sobre el personatge de el Justícia, aquest i altres són utilitzats per a mostrar la decadència de la societat valenciana, tant a Ontinyent com més tard al Cap i casal.
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