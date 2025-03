El jo que no mor, de Ferran Torrent

L’autor de Sedaví ens recupera el personatge del Mític Regino en aquesta nova novel·la per descriure’ns els seus orígens als anys seixanta. Una història on, paradoxalment, el falsificador és el personatge més sincer del relat. Personatges que tenen coses a amagar: generals franquistes, espies soviètics i del Mossad, nazis amagats i actrius famoses que es volen amagar són els protagonistes d’aquesta darrera novel·la de Ferran Torrent, que no decep al seus seguidors, dels quals en són un des de Un negre amb un saxo.

Per cert, no sé si és original (no crec), però és curiosa la manera de narrar els diàlegs entre els personatges sense usar el típic guionet i punt i apart.