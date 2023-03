El gran món, de Pierre Lamaitre.

És estrany veure llibres en català (tret dels juvenils de lectura obligada als instituts i escoles) exposats a les papereries del poble. Normalment els he d’encarregar. Però l’altre dia vaig veure (potser els que l’editorial siga Bromera tinga alguna cosa a veure) aquest llibre d’un autor que encara no havia llegit i li em vaig atrevir a comprar-lo. El resultat ha esta positiu i he trobat una gran història ambientada uns anys després de la II Guerra Mundial i amb la guerra d’Indoxina de fons i ambientada en tres països diferents, Indoxina, França i Líban. Una família una mica espacial és la protagonista i al llarg de les seues vivències viurem la guerra amb el Vietminh, l’afer corrupte del canvi de piastres per francs, a la vaga de miners a la França del 1948, i alguns afers tèrbols de la França de Vichy o dels anys immediatament posteriors a la Gran Guerra.

Es nota al final que aquest llibre formarà part d’una sèrie, ja que al final ens deixa als personatges en una situació que el lector és pregunta, i què faran ara?